محمد الشناوي: تعودنا على توالي البطولات وننتظر دعم الجماهير أمام سيراميكا

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وأكد الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، على صعوبة اللقاء مشيرًا إلى أن سيراميكا كليوباترا فريق قوي، وسبق وأن التقى الفريقان قبل فترة قليلة.

وأشار قائد الاهلي إلى أن الفريق بدأ التحضيرات لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، بعد أن وصل الإمارات أمس السبت، مؤكدًا أن السوبر المصري بطولة مهمة جدًّا بالنسبة للأحمر.

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وتابع: “الاهلي جاهز لخوض اللقاء وهدفنا الوصول للنهائي، وأغلق تمامًا صفحة كأس العالم للأندية بعد التتويج بالميدالية البرونزية والجميع يفكر حاليًّا في بطولة السوبر المصري”.

وأضاف حارس الاهلي: ” الجميع يركز في مباراة الغد مع سيراميكا، ونحن تعودنا على توالي البطولات وبدأنا التحضير مع محلل الأداء لدراسة المنافس وكيفية تحركات لاعبيه في الملعب”.

ويلتقي الاهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، غدًا الإثنين.