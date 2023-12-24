فيفا يخطر اتحاد الكرة بإيقاف قيد الزمالك بسبب كاراكاس

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نظيره المصري، بإيقاف قيد نادي الزمالك، بشكل رسمي، بسبب كاراكاس الفنزويلي.

وأرسل فيفا خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلاله إيقاف نادي الزمالك عن القيد، لعدم سداد مستحقات كاراكاس الفنزويلي، والتي تبلغ 450 ألف دولار.

وتأتي هذه المستحقات الخاصة بصفقة سامسون أكينولا، الذي انتقل إلى صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا.. مدرب مودرن فيوتشر: نعاني من ضغط المباريات وبيراميدز فريق قوي

وكان نادي الزمالك قد تواصل مع كاراكاس الفنزويلي، من أجل تسوية المستحقات الخاصة بصفقة سامسون أكينولا، والتي تسببت في إيقاف قيد القلعة البيضاء خلال الأشهر الماضية.

وعرض الزمالك على كاراكاس، تقسيط المستحقات على دفعات، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن من جانب النادي الفنزويلي.

وفي سبتمبر الماضي، فإن اتحاد الكرة تلقى إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال شهر سبتمبر الماضى والذي يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيري.

وطلب النادي النيجيري، بالحصول على حق الرعاية في سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.