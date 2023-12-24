حقيقة إقامة نهائي الكأس بين الاهلي والزمالك خارج مصر

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول مدى حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك خارج مصر.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في شهر مارس المقبل.

وأكد “العطار” في تصريحات صحفية أن هناك مقترح لإقامة نهائي بطولة الكأس خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مشددًا على أنه لا يوجد قرار رسمي في هذا الشأن.

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وأضاف: “لم يتم توقيع أي عقود رسمية بشأن إقامة كأس مصر في السعودية أو الإمارات أو أي دولة أخرى كما يتردد مؤخرًا”.

وأوضح أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن إقامة نهائي كأس مصر في الخارج حال توقيع اتحاد الكرة عقود رسمية في هذا الشأن.

وانتشرت أنباء في الساعات الماضية، عن إقامة نهائي كأس مصر لموسم 2022- 2023 بالخارج، سواء في السعودية أو الإمارات ولكن نفى “العطار” الأمر تمامًا.