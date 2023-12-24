معروف للأهلي وسيراميكا.. تعرف على حكام مباراتي السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي ستقام غدا.

وتقام مباراتي السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوبترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، غدا الإثنين، ويلتقي الفائزان بالمواجهة النهائية يوم الخميس المقبل.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

وفي المقابل، تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي وائل شعبان.