مدرب فيوتشر: جاهزون لمواجهة بيراميدز.. ونعلم قوة المنافس جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في أبوظبي.

ويلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمدينة أبوظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للبطولة، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية، وكل لاعبي فريقي جاهزين للمباراة".

أضاف: "لعبنا خلال 18 يوم خمس مباريات، وهو أمر صعب للغاية خاصة أننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز".

وأتم تصريحاته: بيراميدز فريق صعب، ويمتلك عناصر قوية ومدير فني جيد للغاية، والمباراة لن تكون سهلة.