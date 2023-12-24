"يوقع في هذا المكان".. تفاصيل انتهاء أزمة الموسم بين الزمالك وفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتربت أزمة نادي الزمالك، وأحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض، من النهاية، في ظل توصل الطرفين لاتفاق على تجديد العقد.

وعلم موقع "الخليج 365" أن أحمد فتوح تراجع عن طلباته المادية، من أجل حل الأزمة سريعا والتجديد للفريق الأبيض.

وأضاف المصدر، أن تدخل بعض رجال الأعمال الزملكاوية، جعل الأمور في طريقها للنهاية، في ظل التوصل لحل مرضي بين الطرفين.

أوضح المصدر، أن هناك انفراجة خلال ساعات من الآن، حيث ينتظر اللاب تحويل مقدم العقد، مثلما تم الاتفاق بينهما، على أن يوقع بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم في منزل أحد رجال الأعمال الزملكاوية.

وكان نادي الزمالك، أصدر قرارا خلال الفترة الماضية، بعرض أحمد فتوح للبيع، مع خصم 25% من راتبه، بعد خروجه من معسكر الفريق، خلال مواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.