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ولفرهامبتون يفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث مباراة ولفرهامبتون ضد ، التي أقيمت اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ3 مساء.

وفاز ولفرهامبتون على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد مولينيو.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، ماريو ليمينا في الدقيقة 51 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، مات دوهيرتي في الدقيقة 93 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي، نكونكو في الدقيقة 96 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ولفرهامبتون رصيده لـ 22 نقطة في المركز الحادي عشر بترتيب الممتاز، بينما احتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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