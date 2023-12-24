صدمة مدوية للزمالك.. فيفا يكشف تصنيف الفرق الأفريقية المشاركة في مونديال 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف الفرق الأفريقية، والتي من خلالها سيشارك عدد من الفرق في كأس العالم 2025.

وبعد إصداره ذلك التصنيف، حُسم موقف نادي الزمالك من المشاركة في مونديال 2025 المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وإليكم تصنيف أفضل 12 ناديا في أفريقيا وفقا للفيفا:

1- الأهلي: 110 نقاط.

2- الوداد: 102 نقطة.

3- صنداونز: 81 نقطة.

4- الترجي: 75 نقطة.

5- شباب بلوزداد: 59 نقطة.

6- بترو أتلتيكو: 49 نقطة.

7- سيمبا: 45 نقطة.

8- الرجاء: 45 نقطة.

9- الهلال: 33 نقطة.

10- حوريا: 29 نقطة.

11- كايزر تشيفيز: 28 نقطة.

12: الزمالك: 28 نقطة.

وبذلك التصنيف تأكد غياب الزمالك عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 لتواجده في المركز الأخير، وسيتم الأخذ بنتائج دوري أبطال أفريقيا فقط.

إقرأ أيضًا..

صلاح يتفوق على هالاند في 2023 حتى الآن

"تاريخي".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا أمام أرسنال