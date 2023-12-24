"السيتي خارج ثلاثي المقدمة".. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، منذ قليل، بمباراة ولفرهامبتون ضد تشيلسي.

واحتل أرسنال صدارة الدوري بعد التعادل مع ليفربول 1-1، بينما خسر مانشستر يونايتد من وست هام بنتيجة 2-0، وتعادل أستون فيلا 1-1 أمام شيفيلد.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع الثامن عشر:

1.أرسنال - 40 نقطة

2.ليفربول - 39 نقطة

3.أستون فيلا - 38 نقطة

4.توتنهام - 36 نقطة

5.مانشستر سيتي - 34 نقطة

6.وست هام - 30 نقطة

7.نيوكاسل - 29 نقطة

8.مانشستر يونايتد - 28 نقطة

9.برايتون - 27 نقطة

10.تشيلسي - 22 نقطة

11.ولفرهامبتون - 22 نقطة

12.بورنموث - 22 نقطة

13.فولهام - 21 نقطة

14.برينتفورد - 19 نقطة

15.كريستال بالاس - 18 نقطة

16.إيفرتون - 16 نقطة

17.نوتنجهام - 14 نقطة

18.لوتون تاون - 12 نقاط

19.بيرنلي - 11 نقاط

20.شيفيلد يونايتد - 9 نقاط

جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري، حيث يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره نوتنجهام.

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