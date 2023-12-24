صلاح يقترب من هالاند... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اختتمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة تشيلسي وولفرهامبتون، على استاد مولينيو.

وشهدت الجولة غياب هالاند بسبب مشاركة السيتي في كأس العالم للأندية، وتسجيل صلاح هدف في التعادل مع أرسنال، بينما سجل سون هدفا في مرمى إيفرتون، وسجل سولانكي ثلاثة أهداف أمام نوتنجهام فورست.

ويستعرض لكم " الخليج 365 " ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. هالاند- 14 هدفا

2. محمد صلاح- 12 هدفا

3. سون- 11 هدفا

4. جارود بوين- 11 هدفا

5. دومينيك سولانكي- 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، حيث يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره نوتنجهام فورست على ملعب سانت جيمس بارك.

إقرأ أيضًا..

صدمة مدوية للزمالك.. فيفا يكشف تصنيف الفرق الأفريقية المشاركة في مونديال 2025

"تاريخي".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا أمام أرسنال