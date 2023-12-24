"لا يمكننا الاستمرار".. أول تعليق من محمد صلاح على تعادل ليفربول مع أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على تعادل الريدز مع أرسنال بنتيجة 1-1، في قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا، صورة لهدفه في المباراة وعلق: "نحن نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

وسجل المصري هدف تعادل الليفر في مرمى الجانرز في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول، بعدما سجل جابرييل مدافع الأرسنال هدف التقدم في الدقيقة 4.