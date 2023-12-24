"لا مجال للتهاون".. كولر يكشف سبب إهدار لاعبي الأهلي للفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيراميكا، عن مدى صعوبة مواجهة كليوباترا

وقال كولر: "لعبنا مباراة قوية يوم ‏الجمعة أمام أوراوا بطل آسيا في كأس العالم للأندية، وبدأنا أمس التحضير في جدة من أجل مواجهة ‏سيراميكا، وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمام بطل اليابان تدريبات استشفائية فقط، فيما أدى ‏باقي اللاعبين تدريباتهم كاملة.‏".

وأضاف: "عرضنا فيديو تحليل لفريق سيراميكا خلال محاضرة مع ‏اللاعبين، ووجدنا إنه فريق محترم يقدم كرة جيدة، ونحتاج أن نكون حاضرين ذهنيًّا وبدنيًّا في مواجهة الغد".

ودعا كولر جماهير الأهلي من أجل التواجد في مباراة الغد، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري، لتدعيم الفريق مؤكدا أن تواجدهم سيكون نقطة فارقة.

وواصل: "لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب، بطولة السوبر مهمة ونسعى إلى الفوز بها".

وعن إهدار الفرص، اختتم مارسيل: "الفريق يخلق الكثير من الفرص ولكن يتم ‏إهدارها بسبب غياب التوفيق وعدم التركيز في بعض الأحيان".

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