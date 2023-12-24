"تعودنا على توالي البطولات".. الشناوي يوجه رسالة لجمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الحارس محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيراميكا، عن مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدا صعوبة الخصم.

وقال الشناوي: "وصلنا للإمارات أمس السبت، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية، وبدأنا اليوم التحضير لمواجهة سيراميكا في كأس السوبر المصري، وهي بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا".

وأضاف: "أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية تماما، والآن يفكر الجميع في بطولة السوبر المصري وفي مباراة سيراميكا، وتعودنا على توالي البطولات".

واختتم قائد الأهلي: "قدمنا مباريات كبيرة وأداءً قويًّا في كأس العالم للأندية، وأريد أن أتوجه بالشكر لزملائي وللجهاز الفني وللجماهير التي جاءت خلفنا وننتظر حضورهم غدًا في مباراة سيراميكا".

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