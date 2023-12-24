شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصرى بعد برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد الشناوي، قائد الأهلي، على مواجهة فريقه أمام سيراميكا غدا، الاثنين، فى نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات. وقال الشناوي فى المؤتمر الصحفي، "نستعد جيدا ولكن التحضير لم يكن أفضل شيء للمباراة بسبب ضغط المباريات، لكننا نسعى بكل تأكيد للظهور بشكل جيد والتأهل إلى النهائي وحصد السوبر".

وأضاف الشناوى، "أتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، وقدمنا بطولة جيدة ومباريات قوية في كأس العالم للأندية، ونرغب في مواصلة العروض القوية".

وتابع: "أوجه الشكر للاعبين والجهاز الفني والجمهور، الذي اعتاد على دعمنا كثيرا، أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية وتركيزنا على لقاء الغد الأهم بالنسبة لنا."

كان الأهلي قد توج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.