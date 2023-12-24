شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: كل لاعبي سيراميكا في قمة التركيز للفوز بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد إبراهيم لاعب سيراميكا الشكر لكل القائمين على تنظيم بطولة السوبر المصري للأبطال، مؤكدًا أن كل اللاعبين في غاية التركيز لتقديم شيء يليق بإمكانيات اللاعبين والقائمين على إدارة النادي.

قال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا والأهلى: "لابد أن نتعب ونجتهد لتقديم شيء جيد في البطولة، كما أننا سنواجه فريق كبير وقادم من المشاركة في بطولة كبيرة، ونرغب في تقديم مستوي قوي".

تابع: "المباراة بالنسبة لنا 90 دقيقة ونركز من أول يوم على تقديم شيء جيد وعقدنا أكثر من جلسة مع بعضنا لتحفيز اللاعبين على الظهور بمستوى قوي".

أضاف: "الفوارق بين الفريقين تكون داخل الملعب فقط لمن يجتهد ولابد أن نخرج كل ما لدينا والتوفيق والنتيجة في النهاية بيد الله، ومن يركز أكثر ستكون الغلبة من نصيبه".