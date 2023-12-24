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محمد إبراهيم: كل لاعبي سيراميكا في قمة التركيز للفوز بالسوبر

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القاهرة - سامية سيد - وجه محمد إبراهيم لاعب سيراميكا الشكر لكل القائمين على تنظيم بطولة السوبر المصري للأبطال، مؤكدًا أن كل اللاعبين في غاية التركيز لتقديم شيء يليق بإمكانيات اللاعبين والقائمين على إدارة النادي.

قال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا والأهلى: "لابد أن نتعب ونجتهد لتقديم شيء جيد في البطولة، كما أننا سنواجه فريق كبير وقادم من المشاركة في بطولة كبيرة، ونرغب في تقديم مستوي قوي".

تابع: "المباراة بالنسبة لنا 90 دقيقة ونركز من أول يوم على تقديم شيء جيد وعقدنا أكثر من جلسة مع بعضنا لتحفيز اللاعبين على الظهور بمستوى قوي".

أضاف: "الفوارق بين الفريقين تكون داخل الملعب فقط لمن يجتهد ولابد أن نخرج كل ما لدينا والتوفيق والنتيجة في النهاية بيد الله، ومن يركز أكثر ستكون الغلبة من نصيبه".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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