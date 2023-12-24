شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراتا نصف نهائى السوبر المصرى بدون وقت إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري الذى ينطلق غدًا في الإمارات، لن يتم اللجوء فيه للوقت الإضافة من شوطين حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا في السابعة مساء، بينما يواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر، ويتقابل الفريقان الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل السوبر.

وأوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أن مباراتي نصف النهائي لن يشهدا وقتا إضافيا حال نهاية اي مباراة بالتعادل، موضحا أنه سيتم اللجوء لضربات الترجيح مباشرة.

وأشار عامر حسين إلى أن الأمر سيختلف في المباراة النهائية للبطولة، حيث ستشهد حال انتهائها بالتعادل اللجوء لشوطين إضافيين كل منهما ربع ساعة، قبل اللجوء لأخر الحلول وهي ضربات الترجيح.

,أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه أحمد حسام طه.

وتقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوبترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان بالمواجهة النهائية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.