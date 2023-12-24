بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يُعيد تشلسي إلى دوامة الهزائم

الرياص - اسماء السيد - لندن: أعاد ولفرهامبتون ضيفه تشلسي إلى دوامة الهزائم بفوزه الصعب عليه 2-1 الأحد في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل الغابوني ماريو ليمينا (51) والبديل الإيرلندي مات دوهرتي (90+3) هدفي ولفرهامبتون. وقلّص تشلسي الفارق عبر البديل المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو (90+6).

وفشل تشلسي الذي مُني بخسارته الثامنة هذا الموسم في تحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري بعد اسقاطه شيفيلد يونايتد 2 0 في المرحلة الماضية، والثالث في مختلف المسابقات بعدما حجز مقعده لنصف نهائي كأس الرابطة بفوزه على نيوكاسل بركلات الترجيح 4 2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1 1.

وعاد ولفرهامبتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام وست هام، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة متساوياً مع تشلسي العاشر، علماً أن الاخير يتأخر بفارق 18 نقطة عن أرسنال المتصدر برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن وصيفه ليفربول بعدما انتهت القمة بينهما بالتعادل 1 1 السبت.

وكاد تشلسي الذي اهدر العديد من الفرص في الشوط الأول، يفتتح التسجيل عندما قطع رحيم سترلينغ الكرة من البرازيلي جواو غوميش وتوغل في المنطقة إلا انه قرر التسديد بدلا من التمرير للسنغالي نيكولاس جاكسون أو كول بالمر، ليسارع الحارس البرتغالي جوزيه سا إلى الخروج من مرماه ويصد الكرة بقدمه اليسرى (33).

وردّ ولفرهامبتون عبر لاعبه الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان بعد تمريرة طويلة، إلا ان تسديدته مرت فوق العارضة (44).

واستهل ولفرهامبتون الشوط الثاني بتسديدة من البرازيلي غوميش اصطدمت بيد الفرنسي ليسلي أوغوتشوكو داخل المنطقة وأكد عدم احتسابها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (47)، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل اثر ركنية نفذها الإسباني بابلو سارابيا وتابعها ليمينا رأسية على يمين الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش (51).

مضاعفة النتيجة

واجرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الـ "بلوز" تبديلين لانعاش تشكيلته، فأخرج أوغوتشوكو والألباني أرماندو بروخا وزج بمواطن الاول كريستوفر نكونكو والأوكراني ميخايلو مودريك (59)، فنجح في رهانه اذ هدد مرمى مضيفه مرتين في الدقيقتين 63 و65 توالياً، بداية عبر نكونو من كرة انقذها البرتغالي توتي غوميش قبل أن تدخل المرمى وثم سترلينغ الذي سدد من مسافة قريبة كرة ارتمى لها المدافع المخضرم غريغ داوسون.

وسدد البديل تومي دويل كرة من خارج المنطقة صدها بيتروفيتش (82).

ونجح ولفرهامبتون في مضاعفة النتيجة بفضل البديل دوهرتي الذي استفاد من اصطدام الكرة بالبديل الآخر الفرنسي بنوا بادياشيل داخل المنطقة، ليسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يقلّص تشلسي النتيجة بعد ثلاث دقائق برأسية نكونكو غير المراقب اثر عرضية من سترلينغ.

وهي المباراة السابعة توالياً يحافظ فيها ولفرهامبتون على سجله خالياً من الخسارة على أرضه في الدوري (4 انتصارات مقابل 3 تعادلات).