الرمادي يُشيد باستضافة الإمارات للسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا إشادة كبيرة للتنظيم الذي وجده باستضافة الإمارات العربية المتحدة لكأس السوبر المصري.



ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الغد.

وأكد الرمادي على حفاوة الاستقبال من الجانب الإماراتي، بعد التجهيزات المُشرفة.

وتحدث الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا، حيث قال: "بالتأكيد شيء مُشرف هذا التنظيم الرائع والعمل المحترف".

وأضاف: "لمسنا التنظيم الرائع هنا في الااحترافية الكبيرة، وهذا ليس غريبًا على الإمارات".

وأكمل الرمادي تصريحاته: "بطولة السوبر المصري بالنسبة لنا هي أول بطولة خارجية لسيراميكا".

وأردف: "سيراميكا يعد فريق حديث العهد بالدوري وفي خلال سنوات وصل لهذه البطولة العملاقة، بالتأكيد نريد أن نُظهر قدرات غير عادية".

وتابع: "العمل باستمرار وباحترافية كبيرة في سيراميكا جعلنا لا نشعر إلا أننا متواجدون في ناد محترف".

ووجه الرمادي الشكر لمجلس إدارة سيراميكا على صناعة أجواء احترافية، من الصعوبة أن تجد فريقًا يصل لهذه البطولة إلا من خلال عمل متميز.