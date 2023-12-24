الرمادي: الأهلي وسيراميكا لديهم عيوب قبل مواجهة الغد

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على حالة فريقه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الغد الإثنين.

وتحدث أيمن الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا والأهلي،حيث قال: "لا يمكننا الحكم على من أجهز فني، فمن لعب مباريات متلاحقة والذي أخذ راحة، كل منهم له مميزاته وعيوبه".

وأضاف: "من المهم إننا نحاول نتجنب هذه العيوب ونؤكد على إيجابيتها".

وأردف: "بكل تأكيد تجاوزنا مباراتنا مع الأهلي في الدوري، بالرغم من أننا كنا أفضل في أوقات كثيرة من اللقاء، لكن هذه البطولة مختلفة، وبالطبع الجميع يعلم أن الأهلي يكون قويًا في البطولات المجمعة".

واستطرد الرمادي تصريحاته: "الأهلي مثل الزمالك وسيراميكا وبيراميدز، لديه كوادر ولاعبين يلعبون بدون استنزاف، الموضوع ليس استنزافًا مثلما يصور البعض الأهلي الآن، الأهلي كفريق لا أعتقد أنه سيتأثر لدرجة الاستنزاف".

وعن استعداداته للمباراة، قال: "نحن لم نلعب منذ فترة وأخذنا راحة، على عكس الأهلي، والذي يأتي من كأس العالم للأندية وعنده الرتم عالي لأنه لعب مباريات كثيرة، بالتالي هي حظوظ متساوية".