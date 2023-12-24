موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة تجمع الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.



ويواصل الأهلي وسيراميكا استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، حيث يرغب كل منهما في تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية من البطولة.

في نفس الدور، يلتقي بيراميدز بنظيره طلائع الجيش، حيث يبحث الثنائي عن الانتصار للصعود لنهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مواجهة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الإثنين غدًا، في المباراة التي تُلعب خارج مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

تُنقل مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.

في نفس السياق، أكد أيمن الرمادي على أنه يحترم المارد الأحمر خلال مواجهة الغد، لكنه سيعمل على الفوز بالمباراة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه إصابات كثيرة ضمن صفوفه.