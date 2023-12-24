مدرب سيراميكا كليوباترا يعلق على إصابات لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على إصابات لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.



وأكد الرمادي أن القندوسي سيتواجد في مباراة الغد بشكل طبيعي، بعدما تعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

بينما علق على إصابة أحمد صديق، حيث قال: "من المحتمل أن يغيب عن مواجهة الغد، بعد الإصابة التي تعرض لها، لكن لا يوجد لاعب آخر مصاب".

وأردف: "لأكون صريحًا أول مرة أكون محظوظًا في اللاعبين، طوال عمري أبني فريقًا من البداية، أول مرة أتعامل مع شخصية محترفة مثل محمد إبراهيم وقندوسي وباقي اللاعبين، هؤلاء اللاعبون مثلما يستفيدون مني أستفيد منهم ومن قوة شخصيتهم".

وأضاف: "بالتأكيد نرغب في بناء فريقًا بأداء متميز، نحن نادٍ لا يمتلك جمهور ولكن أزعم أننا الفريق الأكثر إصرارًا في كل الأوقات".

واختتم الرمادي تصريحاته: "أريد أن أوجه السكر للاعبين بغض النظر عن البطولة، فريق سيراميكا سيذهب بعيدًا في المستقبل بمجهود 10% فقط مني، نحن من أفضل 3 فرق في مصر".