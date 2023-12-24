السابع.. الاهلي يعلن عن راعي جديد قبل كأس السوبر المصري

أعلن النادي الاهلي، عن تعاقده مع راعي جديد قبل مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري لمدة 3 سنوات، ليصبح السابع خلال الموسم الكروي الجاري.

ويلعب الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، بنظامه الجديد.

وقال النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه تعاقد مع “شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت” الشركة العالمية الوحيدة لتصنيع إطارات النقل الثقيل والأوتوبيسات في مصر.

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وتابع البيان:”وجاءت هذه الشراكة الناجحة مع “شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت” نتيجة جهود مشتركة وخطوات عديدة مع شركة النادي الاهلي لكرة القدم والشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلامية”.

واختتم الاهلي:”وتهدف شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت من هذه الشراكة إلى تعزيز دعمها للرياضة والشباب، من خلال هذه الشراكة المثمرة التي أبرمتها مع شركة الأهلي لكرة القدم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

والجدير بالذكر أن الاهلي تعاقد مع 7 رعاه، وهم “روميتيون للإطارات إيجيبت”، اتصالات مصر، GLC، بنك أبو ظبي الأول مصر، شركة شيل “shell” ومراسم للاستثمار والتطوير العقارى وشركة ليبتون.