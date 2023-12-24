محمد صلاح يعلق على تراجع مستوى ليفربول بعد التعادل أمام أرسنال

علق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول على تراجع مستوى فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب التعادل مع أرسنال أمس السبت.

وكان ليفربول قد تعادل في مباراتين متتاليتين على ملعبه “أنفيلد” حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1/1 مع أرسنال أمس السبت.

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وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا): “نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل”.

وأدى تراجع نتائج ليفربول لفقدانه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف آرسنال 40 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، ويأتي خلفهما توتنهام هوتسبير برصيد 36 نقطة ثم مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.

الجديد بالذكر أن محمد صلاح هو من سجل هدف ليفربول الوحيد أمام أرسنال من مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء.