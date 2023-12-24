نجم النصر السعودي يغلق الباب أمام ريال مدريد

ارتبط مدافع النصر السعودي إيمريك لابورت بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بهدف تدعيم خط الدفاع.

ويعاني اللوس بلانكوس من نقص كبير في الخيارات الدفاعية في الوقت الحالي بعد إصابة الثنائي إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي.

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ووفقًا لصحيفة ” ماركا ” الإسبانية فإن لابورت ليس قريبًا من مغادرة النصر إلى ريال مدريد على الرغم من اهتمام إسبانيا.

يشعر مدافع مانشستر سيتي السابق بالارتياح لدوره في المملكة العربية السعودية ولا يفكر في الانتقال إلا إذا حدث تحول جذري في الأحداث.

وقع اللاعب عقدًا بقيمة 15 مليون يورو مع النصر حتى عام 2026، ولن يكون لوس بلانكوس على استعداد للاقتراب من هذا الرقم في حالة وصول لابورت.

علاوة على ذلك، فإن النصر السعودي سيعارض أيضًا إرسال اللاعب إلى إسبانيا إما على سبيل الإعارة أو انتقال دائم بالنظر إلى مبلغ 25 مليون يورو الذي أنفقوه على توقيعه في الصيف الماضي.