نبأ سار لجماهير الاتحاد قبل موقعة النصر في الدوري السعودي

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خدمات نجمه المصاب قبل مباراة النصر في مسابقة دوري روشن السعودي، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره النصر في الجولة السابعة عشر والمؤجلة، ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء المقبل.

وستقام مباراة الاتحاد والنصر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين.

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وذكر الإعلامي علاء سعيد، أن زكريا هوساوي ظهير أيسر نادي اتحاد جدة، قبل ساعات من مواجهة النصر في كلاسيكو الكرة السعودية.

وأشار إلى أن هوساوي شارك في التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد اليوم الأحد، عقب التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مواجهة الاهلي المصري، في كأس العالم للأندية.

وسيعوض زكريا هوساوي غياب أحمد بامسعود الذي تعرض للإصابة أمس أمام الرائد، بقطع بالرباط الصليبي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.