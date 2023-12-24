مكافأة مالية ضخمة تنتظر الاهلي نظير مشاركته في كأس العالم للأندية 2025

ينتظر النادي الاهلي الحصول على مكافأة مالية ضخمة نظير مشاركته في النسخة المجمعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي يشارك فيها 32 فريقًا.

وضمن النادي الاهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2021، 2023.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن المكافآت المالية التي رصدها الاتحاد الدلوي لكرة القدم “فيفا” للأندية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

اقرأ أيضًا – السابع.. الاهلي يعلن عن راعي جديد قبل كأس السوبر المصري

وأوضح موقع “sempremilan”، أن “فيفا” رصد جوائز مالية تصل إلى 2.5 مليار يورو للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، سيجري توزيع 2 مليار منها قبل البطولة، على الفرق المشاركة في المونديال.

وأوضح التقرير الإيطالي أن كل نادٍ سيحصل على مكافأة مالية قدرها 50 مليون يورو نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بما فيهم النادي الاهلي.

كما أشار التقرير أن “فيفا” سيتكفل أيضًا بحجز تذاكر الطيران للولايات المتحدة الأمريكية لجميع الأندية، بالإضافة للإقامة على حسابه، في بطولة كأس العالم للأندية.

وبناءًا على ذلك سيحصل الاهلي على 50 مليون يورو، بينها تذاكر الطيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لتكاليف الإقامة على حساب “فيفا”.