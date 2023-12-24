بعد استحواذ راتكليف على النادي.. هل يرحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف الهولندي إريك تين هاج من الرحيل عن القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد بعد استحواذ السير جيم راتكليف على النادي.

بحسب ما نقلته “سبورتس مول” البريطانية فإن السير جيم راتكليف ليس لديه أي خطط فورية لإقالة مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج بعد استحواذه على 25 % من النادي.

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وكان راتكليف قد استحوذ على مانشستر يونايتد منذ أن أعلنت عائلة جلايزر أنها ستفكر في الاستثمار الخارجي في نوفمبر 2022.

ويتطلع راتكليف لإكمال عملية الاستحواذ على الأغلبية، وسرعان ما أصبح من الواضح أن استثمار الأقلية سيكون السيناريو الأكثر ترجيحاً.

وبعد أكثر من عام من عدم اليقين المحيط بملكية مانشستر يونايتد، وأعلن النادي الإنجليزي أن راتكليف قد اشترى حصة قدرها 25 %.

ويعتقد أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 1.25 مليار جنيه إسترليني وستمكن رئيس شركة إنيوس من تولي مسؤولية عملية كرة القدم في النادي.

وكانت التكهنات الأخيرة قد أشارت أن راتكليف قد يفكر في تغيير المدير الفني حيث يعتقد أن مدرب تشيلسي السابق جراهام بوتر من بين المرشحين المحتملين لخلافة تين هاج.

وأن منصب تين هاج الحالي كمدرب لمانشستر يونايتد لا يتعرض لتهديد فوري.