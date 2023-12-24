فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي أفضل خمسة لاعبين للجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات بعد غد الثلاثاء.

سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يوفر قلب الدفاع الهولندي خيارا جيدا للمشاركة كأساسي في خط دفاع نيوكاسل في المباراة المقبلة.

وبعد استبدال المصاب جمال لاسيليس خلال الهزيمة يوم السبت 1-0 أمام لوتون تاون، من المرجح أن بوتمان سيشارك في أول مباراة له كأساسي منذ الأسبوع السادس من الدوري عندما يستضيف فريق نيوكاسل نظيره نوتنجهام فورست مساء الثلاثاء.

ويتمتع نيوكاسل بأفضل سجل دفاعي على أرضه هذا الموسم، حيث حافظ على نظافة شباكه ست مرات على ملعب سانت جيمس بارك.

جيمس ماكاتي (شيفيلد يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كان للاعب خط الوسط تأثير فوري في أول مباراة لشيفيلد يونايتد تحت قيادة المدرب الجديد كريس وايلدر.

سجل ماكاتي هدف الفوز على ضيفه برينتفورد، في الجولة السادسة عشر، ليحقق ثماني نقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي.

وبعد أن شارك كبديل في مباراة أستون فيلا بالجولة 18، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سيعود إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة فريق لوتون تاون على أرضه مساء الثلاثاء.

برينان جونسون (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

كان جناح توتنهام هوتسبير عنصرا مهما في الفوز 2-1 يوم السبت على إيفرتون.

وقدم جونسون تمريرتين حاسمتين، ليعادل أكثر عدد نقاط له هذا الموسم وهو تسع نقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي.

وبتكلفة 5.8 مليون جنيه إسترليني فقط، يبدو لاعب خط الوسط الإنجليزي مصدرًا جيدا للنقاط، حيث يواجه برايتون وبورنموث في الأسبوعين المقبلين.

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يستضيف لاعب خط الوسط البلجيكي نظيره وست هام يونايتد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان فريق الهامرز ضعيفًا دفاعيا خلال رحلاتهم هذا الموسم، حيث تلقت شباكهم ثلاثة أهداف أو أكثر في أربعة من آخر ست مواجهات خارج أرضهم.

ومن الممكن أن يستفيد تروسارد من غياب كاي هافرتز، الذي سيقضي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

كودي جاكبو (ليفربول) 7.2 مليون جنيه إسترليني

بدأ الهولندي كأساسي في خط هجوم ليفربول خلال آخر مباراتين في جميع المسابقات.

هدف جاكبو في الفوز على وست هام بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، منحه دور أساسي في تشكيل الريدز على حساب داروين نونيز ضد أرسنال يوم السبت الماضي.

وعلى الرغم من عدم مشاركته بالأهداف أمام أرسنال، يمكن أن يبدأ جاكبو للمرة الثالثة على التوالي في بيرنلي مساء الثلاثاء، بعد إصابة لويس دياز.

إقرأ أيضًا..

صدمة مدوية للزمالك.. فيفا يكشف تصنيف الفرق الأفريقية المشاركة في مونديال 2025

"تاريخي".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا أمام أرسنال