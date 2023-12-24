شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون سبب إلغاء مباريات 2 يناير فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية أن طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، بتوقف الدوري قبل 2 يناير، وعدم خوض مباريات في هذا اليوم، الذي يسبق انطلاق معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا هو منح لاعبي الأهلي الراحة بعد سلسلة من المباريات المتلاحمة.

وأكد مصدر في المنتخب، أن فيتوريا حريص على تهيئة الأجواء للدخول في معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة الأمم، في كامل الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية، موضحا أن لاعبو الأهلي بالذات يحتاجون للراحة بعد المشاركة في السوبر المصري ومونديال الأندية وخوض 5 مواجهات في اقل من أسبوعين.

وحدد فيتوريا بعض الطلبات التي تحتاجها مصر لتطوير كرة القدم، موضحا أن مصر هي بلد أفريقي متقدم في كرة القدم لكن ينقصه أهم شيء، قائلا: "القيود التي تضعها الأندية المصرية على احتراف المواهب هو أهم ما يعيب الكرة المصرية، ولو قارنت مصر ببعض الدول مثل نيجيريا والسنغال وغانا وغيرها من الدول، تجد أن هناك حرية في احتراف اللاعبين لكن في مصر لا يوجد ذلك".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني: "أحتاج سنوات عديدة حتى أتمكن من تطبيق فلسفتي، لأن الأجواء لا تساعدني، وبعد الأندية تمنع لاعبيها من الخروج للاحتراف واكتساب الخبرات".

وتابع فيتوريا، إن احتراف اللاعب في سن مبكر يساعد في تطوير تفكير اللاعب وتنمية قدراته الذهنية والفنية للاعبين ونستغل فرص الاحتراف في خدمة المنتخب، وهذا يندرج تحته ظروف التدريبات والمعسكرات.

واستطرد: "إذا كانت مصر لا تستطيع السماح للاعبيها بالاحتراف، فلا بد أن نركز على زاوية أخرى وهي تطوير المسابقات المحلية لصقل خبرات وقدرات اللاعبين، وهذا ما ينقص اللاعب المصري".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا إن تحسين الأجواء التنافسية للاعب من مستوى التدريبات بداية من مراحل الناشئين وتوفير ملاعب جيدة واعداد المدربين بشكل أفضل وغيرها من الظروف هي التي تنتج لاعب مميز يفيد النادي والمنتخب معًا.