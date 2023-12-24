شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: نحترم الأهلي وتاريخه.. ولكن هدفنا التتويج ببطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات لاستضافتها بطولة السوبر المصري للأبطال، مؤكدا أنها ليست غريبة عنها هذه الاستضافة وهم شعب مضياف، وتوجه بالشكر لمجلس أبو ظبي ونادي الجزيرة، والتنظيم الرائع والعمل المحترف، والاحترافية الكبيرة .

قال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميك و الأهلي : "البطولة بالنسبة لنا هي أول بطولة خارجية وهو نادي حديث العهد، وهو أمر عظيم، لذلك مهتمين للغاية بالبطولة ويهمنا اظهار قدرات غير عادية لإمكانيات وقدرات بشرية ومادية لنادي سيراميكا، وأخص القدرات البشرية لأن العمل المحترف في النادي جعلني لا أشعر إلا أنني متواجد في نادي محترف، وأحب شكر الإدارة على خلق أجواء احترافية، جعلته يلعب خلال 3 سنين في بطولة كبيرة مثل السوبر المصري"

تابع: "البطولة فنيا مهمة للغاية، والبعض يتحدث أن الفريق من أفضل الفرق الني تلعب كرة قدم في مصر، ونرغب في استمرار ذلك في بلدنا الثاني الإمارات، ونرغب في تقديم الأداء الذي يليق بقدرات وإمكانيات لاعبي سيراميكا، والذين يعدون من صفوة اللاعبين في مصر، وأشكرهم على تفانيهم في العمل، وهم لديهم مستقبل كبير، وأتمنى التتويج بهذه البطولة".

أردف: "اللاعبين استعدوا بشكل جيد وعدم اللعب 10 أيام قد يؤثر على أداء اللاعبين في لقاء الغد، ولكن من الممكن أن يعوضوا ذلك بأمور فنية"، مضيفا: "أحمد القندوسي بات جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي غدا وفضلنا إراحته خوفا من تعرضه لإصابة جديدة، وإصابته كانت عادية، ولم نحدد من سيبدأ والقندوسي جاهز للمشاركة أساسيا أو احتياطيا".

شدد: "تاريخ الأندية العريقة في مصر مثل الأهلي والزمالك، تاريخهم كبير وممتد من تاريخ عراقة وحضارة مصر، وشاهدنا في كأس العالم للأندية كيف اللاعب صاحب التاريخ يفرق، ونحترم تاريخ الأهلي للغاية، ولكن احترامنا لتاريخه يحتم علينا أن نكون جادين في احترامه واحترام أنفسنا والعمل بجدية، واحترامنا للمنافس لن يشعرنا بوجود فوارق، والفوارق متناهية الصغر لأن لدينا فريق كبير، والأمر متوقف على الأداء في يوم المباراة فقط".

استطرد: "لا تستطيع تحديد من الأجهز فنيا في مباراة الغد، من شارك أكثر أو من حصل على راحة والحالتين لها مميزات وعيوب، ونحاول تلاشي هذه العيوب ونؤكد على إيجابياتها وهي من ستفرق معنا كثيرا، ومباراتنا مع الأهلي في الدوري نسيناها، وفي أوقات كثيرة في المباراة كنا الطرف الأول، ونعلم جيدا أداء الأهلي في المباريات المجمعة ، ولكن لدينا رغبة في تقديم مستويات قوية ترفع من صورة مستوى الكرة داخل مصر".

واصل: "الأهلي مثل أي فريق لديه كوادر من اللاعبين تسمح له باللعب بدون المعاناة من ضغط المباريات، ولا نستطيع أن نقول الأهلي مستنفذ بدنيا، وكفريق لا أستطيع الجزم انه سيتأثر تأثر كبير، ولدينا مشكلة وهو لديه مشكلة، ولكلا مننا لديه إيجابية أيضا وهي أن الرتم لديه عالية، والحظوظ ستكون متساوية بين الفريقين خلال المباراة".

أضاف: "نحن كنادي ليس لدينا جمهور كبير، وأتمنى أن نبني جمهور، وأزعم أننا نحن الفريق الأكثر إصرارا داخل الملعب في كل الأوقات وأرغب في شكر بغض النظر عن هذه البطولة، ونادي سيراميكا سيذهب بعيدا في السنوات القادمة بمساهمة 10% مني و90% من اللاعبين، ونحن من أفضل 3 فرق تلعب كرة القدم في مصر، وبخصوص الغيابات هناك صديق إوجولا بسبب معاناته من الإصابة ولا يوجد غيابات أخرى".