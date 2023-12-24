الأهلي يفكر في مهاجم بايرن ميونخ

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البرازيلي فيرمينو لم يحرز إلا ثلاثة أهداف فقط بقميص الراقي خلال 18 جولة مرت من عمر دوري روشن السعودي، جميعها في الجولة الأولى، وهو ما دفع مدربه الألماني ماتياس يايسله لاستبعاده من التشكيل الأساسي والاعتماد على المهاجم المحلي فراس البريكان.
ووفقا للصحفي أكرم كونور فإن الأهلي يستهدف التعاقد مع المهاجم الكاميروني مكسيم تشوبو موتينج؛ محترف بايرن ميونخ الألماني، خلال الشتاء المقبل.
لكن الغريب أن الكاميروني لم يحرز إلا ثلاثة أهداف فقط مع البافاري خلال 19 مباراة شارك خلالها الموسم الجاري، ولم يصنع أي أهداف، إذ أنه ليس من القوام الأساسي للفريق.
عقد تشوبو مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يعني دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل، وهو ما يمكن أن يستغله الأهلي للتوقيع معه في الشتاء على أن ينضم له في الصيف مجانا.
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