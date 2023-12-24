لوكاس يرمم دفاعات سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد الانتكاسة التي تعرض لها مدافعه بريسنيل كيمبيمبي، حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صفقة دفاعية من الدوري البرازيلي، من أجل ترميم دفاعاته، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية فرنسية.

ويعاني كيمبيمبي من إصابة في وتر العرقوب جعلته يغيب عن صفوف الفريق منذ فبراير الماضي، كما أن اللاعب سوف يخضع لعملية جراحية ثانية.

ولم يتم تحديد موعد للعملية الجراحية؛ لكن المؤشرات توحي بخضوع المدافع الفرنسي لعملية جراحية جديدة، مطلع العام القادم 2024، من أجل التعافي نهائيا من إصابته والعودة للعب من جديد قبل نهاية موسم 2023-24.

ووفقا لما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق بالفعل مع نادي ساو باولو للحصول على توقيع المدافع الشاب، لوكاس بيرالدو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيرالدو (20 عاما) سيكلف خزائن النادي الباريسي نحو 20 مليون يورو، كما أبدى قلب الدفاع البرازيلي رغبته في الانتقال إلى «حديقة الأمراء».