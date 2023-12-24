نجوم العالم يشيدون باستضافة السعودية لمونديال الأندية

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وبفوز عملاق الكرة الإنجليزية برباعية نظيفة على نظيره البرازيلي فلومينينسي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يكون قد أسدِل الستار على خامس بطولة تستضيفها المملكة وعلى سنة حافلة بالأحداث الكروية.
وقال جون تيري، إن استضافة السعودية لكأس العالم للأندية كانت رائعة، كما أن الشعب السعودي ودود جداً، وسأحضر عائلتي للمملكة، للاستمتاع بنهضتها الرياضية والحضارية، مبينا أن البيئة في السعودية مهيأة للاعبات كرة القدم، مشيرا إلى أنه شاهد واستمتع بشغف اللاعبات السعوديات باللعبة.
وأضاف جون تيري: «لقد تأثرت لحظة دخولي لتدريبات الأطفال، وتذكرت بدايات ابنتي في ممارسة كرة القدم»، مبينا أن ما شهدته كرة القدم النسائية من تحضيرات وإنجاز خلال 3 سنوات كان مبهرا، مؤكدا أنه أفضل مما يحدث في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز التي لعبت فيها.
من جهته، أكد اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا، أن استضافة المملكة لكأس العالم للأندية تأكيد على شغف السعوديين بكرة القدم، لافتا إلى أن الاستثمار في الأطفال وشغفهم أحد أهم أسباب تطوير اللعبة، مبينا أن على الشباب التحلي بالصبر والايمان لتحقيق احلامهم.
وقال كاكا: «أعرف ما الذي تفعله كرة القدم في حياة الناس، وكيف تغيرهم بالكامل عن طريق القيم الحميدة والأخلاق النبيلة، لهذا سعدت بحجر الأساس القوي الذي يقوم عليه دوري المحترفين السعودي». مضيفا «تجربتي بالمملكة رائعة وشاهدت تطور القطاع الرياضي بنفسي».
أبرز ما ذكره البرازيلي ريكاردو كاكا
- استضافة المملكة لكأس العالم للأندية تأكيد على شغف السعوديين بكرة القدم.
- الاستثمار في الأطفال وشغفهم أحد أهم أسباب تطوير اللعبة.
- تجربتي بالمملكة رائعة وشاهدت تطور القطاع الرياضي بنفسي.
- استضافة كأس العالم للأندية رائعة، والشعب السعودي ودود جدا.
- البيئة المهيأة للاعبات كرة القدم مميزة.
- اللاعبات السعوديات شغوفات باللعبة.
- ما شهدته كرة القدم النسائية خلال ٣ سنوات كان مبهرا.
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