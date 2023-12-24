12 لاعبا يقصمون ظهر الاتحاد قبل مواجهة النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «alairelibre» التشيلي أن نادي الاتحاد السعودي انضم إلى قائمة الأندية التي تسعى للتعاقد مع لاعب إنتر ميلان، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ورد، فإن الاتحاد من خلال مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو تواصل مع سانشيز، وعرض عليه الانتقال إلى صفوف النادي السعودي، وينتظر ألا يمانع اللاعب التشيلي في مغادرة إنتر ميلان؛ كونه لا يلعب بصورة منتظمة خلال الموسم الحالي.

عرضان سعوديان

ويرتبط سانشيز بعقد مع «النيراتزوري» حتى يونيو 2024، وحسب تقارير صحفية متنوعة، فإن اللاعب لديه عرضان سعوديان أيضا من ناديي الشباب والاتفاق، إضافة إلى عرض آخر من نادي كلوب أمريكا المكسيكي.

وكان مدرب نادي الاتحاد قد حاول من قبل الظفر بخدمات سانشيز، خلال الفترة التي قضاها غاياردو مع ناديه السابق ريفر بليت الأرجنتيني، وبالتحديد في منتصف عام 2022، لكن لم تتم الصفقة بنجاح.

هزيمة قاسية

إلى ذلك واصل فريق الاتحاد تخبطه وتعرض لهزيمة قاسية أمام ضيفه الرائد بنتيجة 1-3، ضمن الجولة 18 ليتراجع للمركز السادس بترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

وكان الاتحاد خرج مؤخرا من منافسات كأس العالم للأندية، بعد الخسارة 1-3 أمام الأهلي المصري في ربع النهائي.

ويعاني الاتحاد من موجة إصابات عاتية ضربت العديد من عناصر الفريق، آخرهم أحمد بامسعود، أمام الرائد، ما استدعى خروجه من الملعب محمولا.

وعصفت الغيابات بالاتحاد، حيث غاب عن المواجهة كل من سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالرحمن العبود، ‏عبدالرزاق حمدالله، عوض الناشري، فليبي، ما دفع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو للدفع بالبرازيلي فابينيو في قلب الدفاع.

فيما ضمت دكة بدلاء الاتحاد 5 لاعبين فقط، هم جروهي، المرمش، فرحة الشمراني، صالح العمري، هارون كمارا.

وكان اتحاد جدة قد خسر في الجولة الماضية بالدوري المحلي، أمام نظيره ضمك بنفس النتيجة (1-3).

كريم بنزيما حضور باهت

وظهر كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، بوجه باهت في مباراة الفريق ضد الرائد، ما يحرجه أمام جماهير العميد التي تعول عليه الكثير.

ولم يقدم بنزيما الأداء المنتظر منه، حيث اضطر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، لاستبداله، بعد 75 دقيقة لصالح زميله صالح العمري.

وحصل بنزيما على تقييم 6.5 درجات من 10، وفقا لشبكة «سوفا سكور» المتخصصة، وهو ثالث أقل تقييم بين لاعبي الفريقين بالمباراة، بعد الثنائي مدالله العليان، الذي تعرض للطرد (3 درجات)، وأحمد بامسعود، الذي خرج مصابا (6.4 درجات).

وخلال فترة لعبه، لم يقدم المهاجم الفرنسي أي بصمة هجومية، إذ لم يسجل أو يصنع أهدافا، بل إنه سدد مرة وحيدة، أبعدها الدفاع، وبالتالي لم يوجه أي تسديدات سواء في إطار المرمى أو خارجه.

ولمس بنزيما الكرة 24 مرة، وفقدها 5 مرات، فيما مرر 14 تمريرة صحيحة من أصل 18.

وتثير الهزيمة أمام الرائد قلق جماهير العميد قبل مباراة النصر المرتقبة الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 17، خصوصا في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

غيابات الاتحاد أمام النصر