مساعد مانشيني يختار المغرب لحصد أمم أفريقيا

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وتستضيف كوت ديفوار النسخة الـ34 من «الكان» ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا موزعين على 6 مجموعات، وبحضور 5 منتخبات عربية هي المغرب والجزائر ومصر وتونس وموريتانيا.
وقال توري، المدرب المساعد الحالي للإيطالي روبيرتو مانشيني في المنتخب السعودي خلال تصريحات نقلها موقع «بنين ويب تي في» بشأن المنتخبات المرشحة لنيل كأس أفريقيا 2023 «من الطبيعي أن أرشح منتخب بلدي كوت ديفوار للفوز (بكأس أمم أفريقيا)، تمتلك كوت ديفوار، فريقا قويا والعديد من اللاعبين الموهوبين».
وأضاف توري «لكن إذا اضطررت لاختيار المنتخبات التي أعتقد أنها مرشحة؛ فسأقول السنغال والمغرب وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا، لقد كان أداء هذه المنتخبات مثيرا للإعجاب في التصفيات».
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