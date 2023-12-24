الامارات | خورفكان يفجر المفاجأة ويهزم الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجر خورفكان كبرى مفاجآت الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه المُستحق على ضيفه الوحدة، 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليتجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تقدم خورفكان للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وتمكن خورفكان من قلب الطاولة على الوحدة، الذي تقدم على مستوى النتيجة، بعد الهدف الذي سجله عمر خريبين من ضربة رأس أيدت صحتها تقنية الفيديو بعد عرضية أحمد نور الله والتي لعبها من ضربة ركنية «12».

وفي الوقت الذي توقع الكثيرون أن يُضيف الفريق الوحدة الهدف الثاني، الإ أن دفة المباراة تحولت بالكامل لفريق خورفكان، الذي ضغط بقوة بحثا عن التعادل، وتمكن من تحقيق مبتغاه، بسبب خطأ فادح ارتكبه الحارس محمد الشامسي، حينما تباطئ في ابعاد الكرة بعد مراوغته محمد عوض، ليقطعها الأخيرة ويمررها إلى لورينسي، الذي أودعها بسهولة داخل الشباك.

وأستطاع أصحاب الأرض أن يحصلوا على التقدم، من ضربة جزاء تسبب فيها مدافع الوحدة علاء الدين زهير انبرى اليها لورينسي وسجل هدف التقدم.

وضغط الوحدة في شوط المباراة الثاني، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل، ليتمكن خورفكان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق لورينسي، بعد خطأ متجدد من المدافع علاء الدين زهير «81».

وبعد خمس دقائق من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع تمكن لاعب الوحدة لوكاس بيمينتا من تقليص الفارق لكنه لم يكن كافيا لتغير النتيجة.