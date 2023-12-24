اتحاد جدة يعاني.. إصابات جديدة وحديث عن زيادة اللاعبين الأجانب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اتحاد جدة السعودي مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد وجماهير الكرة عن مستجدات الوضع هناك، وذلك بعد إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي.

وفي التفاصيل، أعلن نادى اتحاد جدة، مساء اليوم الأحد، إصابة لاعبه أحمد بامسعود بقطع فى الرباط الصليبى عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الرائد.

اتحاد جدة يعلن الترتيب لإجراء اللاعب العملية الجراحية

اتحاد جدة أعلن خلال بيانا رسميا، عبر حسابه على منصة التغريدات "إكس"، أنه أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أحمد بامسعود على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام الرائد عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويتم حاليًا الترتيب لإجراء اللاعب العملية الجراحية.

إصابة شراحيلي مدافع فريق اتحاد جدة



وقبل بامسعود، كان قد أصيب أحمد شراحيلي، مدافع فريق اتحاد جدة، وتحديدا في أواخر سبتمبر الماضي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي يتطلب خضوعه لجراحة عقب خروجه مصابًا خلال مباراة الفتح والذي فاز فيها 2/1.

وخرج شراحيلي من أرضية الملعب محمولًا على محفة بعدما سقط على الأرض ممسكًا بركبته اليسرى دون التحام مع أي لاعب آخر خلال الشوط الثاني، وكتب الاتحاد عبر منصة X: أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد شراحيلي إصابته بالرباط الصليبي.



رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب



وفي سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، أنهم لن يزيدوا عدد اللاعبين الأجانب عن 8 خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنه يتم دراسة خلال الفترة الجارية زيادة العدد خلال الموسم المقبل.

وأوضح المسحل، أن الفترة الجارية تشهد اجتماعات بينهم ورابطة الدوري والأندية لدراسة الأمر، قائلاً:"هناك إضافة فنية انعكست على اللاعبين السعوديين بعد استقطاب النادي لاعبين عالميين خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل رئيس الاتحاد السعودي حديثه، أن اللاعبين السعوديين لا يحظون بدقائق مشاركة كافية مع أنديتهم لذا لم يحسموا حتى الآن أمر عدد اللاعبين الأجانب، وأن الموسم الحالي لن يشهد تغييرًا في أي عدد للأجانب، نافيًا وجود نية لزيادة في عدد أندية الدوري الممتاز في المستقبل القريب.