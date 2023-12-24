يورجن كلوب يعلق على مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول على مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره بيرنلي، الثلاثاء بعد غدًا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي يشهدها ملعب "تيرف مور".

وتحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، حيث قال: "أظن أن بيرنلي كان يستطيع تجميع نقاط أكثر لأنه كانت هناك حالات عديدة لم يتمكن من حسمها في المباريات الماضية".

وتابع: "أحترم ما يقوم به فينسنت كومباني مع بيرنلس حيث ما زال يقدم أفكاره ويُصر على تنفيذها داخل الملعب".

وأكمل: "فريق بيرنلي يعد أفضل من نقاطه والمركز الذي هم عليه، شاهدت بضع مباريات لهم وأنا منبهر بما يفعلوه".

وأضاف: "بعد الفوز الأخير على فولهام فأنهم يرغبون في تحقيق الفوز علينا وهذا ما نتوقعه، وكذلك أجواء جماهيرية جيدة، علينا أن نكون مستعدين وسنفعل ذلك".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، ويتصدر آرسنال المسابقة ب 40 نقطة.