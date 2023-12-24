شركة إطارات تنضم لقائمة رعاة النادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النادي الأهلي بشكل رسمي مساء اليوم الأحد عن إنضمام شركة جديدة لقائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” توقيع شراكة مع إحدى الشركات الإستثمارية الخاصة بإنتاج إطارات النقل الثقيل والحافلات داخل مصر.

وإنضمت الشركة بموجب هذا العقد لقائمة رعاة النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة.

الاهلي يواصل الإستعداد لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري

على جانب آخر أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وانطلق المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي تحدث خلالها عن أهمية مواجهة سيراميكا كليوباترا، وضرورة الفوز بها، بالإضافة لقيامه بشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها خلال اللقاء.

كما شهد المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.