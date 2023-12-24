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زد 2003 يكتسح الزمالك برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق نادي الزمالك بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الجمهورية خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم الأحد على ملعب زد .

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أحرز الأهداف لفريق زد كلا من : 
حازم محمد العسكري "هدفين".
محمود حماده هدف .
احمد فكري هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
 

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فني / استيفان موثرات
مدرب عام / مؤمن عبدالغفار (إدارة مباراة اليوم)
مدرب / اسلام عمر النور
مدرب حراس / حسن علي عوض
اداري / هيثم غازي
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
طبيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي تأهيل / عمران صلاح
مساعد ملعب / عمر فتحي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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