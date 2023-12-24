زد 2003 يكتسح الزمالك برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق نادي الزمالك بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الجمهورية خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم الأحد على ملعب زد .

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أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :

حازم محمد العسكري "هدفين".

محمود حماده هدف .

احمد فكري هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فني / استيفان موثرات

مدرب عام / مؤمن عبدالغفار (إدارة مباراة اليوم)

مدرب / اسلام عمر النور

مدرب حراس / حسن علي عوض

اداري / هيثم غازي

تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي

طبيب الفريق د/ مينا لطيف

اخصائي تأهيل / عمران صلاح

مساعد ملعب / عمر فتحي