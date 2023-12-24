محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل سون هيونج مين على شارة الكابتن، وتم تعيين محمد صلاح نائبًا له.

نيتو (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

أثبت الحارس البرازيلي في الفترة الأخيرة أنه من أفضل الاختيارات بسعر منخفض، ويستضيف نيتو نظيره فولهام برصيد 28 نقطة في آخر ست مباريات له، حيث جمع بين ثلاث شباك نظيفة وثلاث نقاط تصدي وثلاث نقاط إضافية.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.3 مليون جنيه إسترليني

صنع الظهير الإنجليزي 22 فرصة في آخر أربع مباريات، أي أكثر بـ 10 فرص على الأقل من أي مدافع آخر في فانتازي.

كيران تريبير (نيوكاسل يونايتد) 6.9 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الظهير الأيمن لنيوكاسل يونايتد نظيره نوتنجهام فورست بعد أن فشل في إحراز نقاط بمباراة واحدة في مبارياته الست السابقة على ملعب سانت جيمس بارك، وحقق تريبير 52 نقطة في تلك الفترة، بفضل ثلاث تمريرات حاسمة وخمس شباك نظيفة و13 نقطة إضافية.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

قدرته على تحقيق العوائد الهجومية تجعل ظهير توتنهام خيارًا قويًا ضد برايتون، تسديدات بورو الـ12، وثماني كرات داخل منطقة الجزاء و12 تمريرة مفتاحية، جميعها أرقام تقع بين أفضل مدافعي الفانتازي خلال آخر أربع أسابيع من الدوري.

محمد صلاح (ليفربول) 13.2 مليون جنيه إسترليني

هدف المصري في الجولة الماضية ضد أرسنال جعله يبتعد بفارق 15 نقطة في صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط، ويبدو أن صلاح مستعد لعودة كبيرة أخرى إلى بيرنلي، الذي استقبل 22 هدفًا في الدوري خلال تسع مباريات على أرضه.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.8 مليون جنيه إسترليني

إن قدرته على تحقيق الأهداف والنقاط تجعل نجم توتنهام اختيارًا أساسيًا للكابتن ضد برايتون، الفريق الوحيد الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة حتى الآن، وحقق سون 10 نقاط فأكثر 6 مرات هذا الموسم متساويا مع محمد صلاح.

بوكايو ساكا (آرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

الجناح الإنجليزي من أفضل لاعبي خط وسط فانتازي، حيث سدد 11 كرة داخل منطقة الجزاء في آخر أربع مباريات مع أرسنال، ويستضيف ساكا فريق وست هام يونايتد الذي استقبل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال أربعة من آخر ستة مباريات خارج أرضه.

ريتشارليسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

أدت عودة البرازيلي إلى التشكيلة الأساسية مؤخرًا إلى زيادة حظوظه في فانتازي، حيث سجل أربعة أهداف وحصل على 32 نقطة في آخر ثلاث مباريات.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 6.2 مليون جنيه إسترليني

يتمتع جناح نيوكاسل بسجل جيد على ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم، حيث ساهم في الأهداف خلال جميع مبارياته الثماني، ويعد جوردون ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات على أرضه في موسم 2023/24، حيث حصل على 68 نقطة بفضل خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.9 مليون جنيه إسترليني

ثلاث أهداف و17 نقطة ضد نوتنجهام في الأسبوع الماضي، جعلت من سولانكي اللاعب الأكثر شراء للجولة 19، حيث حصل المهاجم على أكثر من 188 ألف مالك جديد.

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 6.8 مليون جنيه إسترليني

أعطى ألفاريز مدربي فانتازي تذكيرًا بإمكانياته، حيث سجل هدفين وتمريرة حاسمة في فوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية على فلومينينسي.