فانتازي... "من هو أفضل كابتن للجولة التاسعة عشر" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتناقش لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي، من أجل مساعدة المدربين لاختيار أفضل "كابتن" للجولة التاسعة عشر، قبل الموعد النهائي بعد غد الثلاثاء.

وقال لي بونفيلد: "هناك بعض الخيارات الجيدة هذا الأسبوع، لكن من المحتمل أن ألعب" بأمان "مع محمد صلاح في مواجهة بيرنلي، ومع ذلك، لا يمكنني تجاهل مستوى دومينيك سولانكي حيث سيلاقي فولهام على أرضه بعد تسجيل ثلاثة أهداف".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "من المرجح أن يكون صلاح هو كابتن فريقي ضد بيرنلي، وما زلت غير متأكد من مدى جاهزية إيرلينج هالاند، فمن الممكن أن يكون على مقاعد البدلاء حتى لو كان لائقا".

وواصل خبير الفانتازي بن كرابتري: "أضع شارة الكابتن على بوكايو ساكا في الوقت الحالي، لكن كالوم ويلسون مغر عندما يواجه نوتنجهام فورست الجولة المقبلة".

ومن جانبه قال جياني بوتيس: "أنا أعتبر كلا من صلاح وساكا كابتن فريقي في الأسبوع التاسع عشر، وعادة ما أفضل دعم اللاعب في المباراة التي سيخوضها على ملعبه، لكن مباراة صلاح أمام بيرنلي من الصعب جدا تجاهلها".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "من المحتمل أن ألعب بأمان في الجولة 19 بعدما وضعت شارة الكابتن على أولي واتكينز في الجولة الماضية، وصلاح هو الاختيار الأفضل، ويمكن أن يكون سون اختيارا جيدا أيضا".