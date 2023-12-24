شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من كولر إلى جمهور الأهلى قبل مباراة سيراميكا فى السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على توجيه رسالة الجماهير الحمراء المتواجدة في الإماراتي قبل مباراة سيراميكا غدا الإثنين في بطولة السوبر المصري للأبطال، من أجل مؤازرة فريقهم بكل قوة في مباراة غد.

وقال كولر، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلي: "رسالة خاصة إلى جمهور الأهلي نحن نقف الآن في استاد محمد بن زايد وهو فارغ ومن غير جمهور، الأهلي يكون ميتا وبلا روح أو حياة".

وأضاف: "نحتاجكم غدا تكونوا معنا وداعمين لنا، وأحب جمهور الأهلي كثيرا، وأعلم أنهم دائما في ظهرنا ونحتاجكم بشكل غير عادي، ولا بد أن تكونوا حاضرين غدا من أجل الوصول إلى النهائي.. جمهور الأهلي ننتظركم غدا".

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه يواجه صعوبة بالغة فى التحضير لمباراة سيراميكا غدا الإثنين فى بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتى ستقام بالإمارات، بسبب ضغط المباريات الكبير.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لعبنا مباراة قوية الجمعة الماضي أمام أوراوا الياباني فى مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وتدربنا فى جدة أمس، السبت، وشارك فى المران اللاعبون الذين لم يشاركوا فى هذه المباراة، فيما أجرى الأساسيون تدريبات استشفاء فى فندق الإقامة، ومران اليوم لن يكون قويا، لأننا ما زلنا فى مرحلة الاستشفاء، حتى نتمكن من خوض مباراة غد التى نجد صعوبة كبيرة فى التحضير لها".

وأضاف كولر: "شاهدنا تحليلا لفريق سيراميكا، وأبلغت اللاعبين بشكل واضح أنه فريق قوى ومحترم ويلعب كرة جيدة، ويحتاج مجهودا كبيرا، ويجب أن نكون ذهنيا وفنيا فى أعلى مستوى".

وتابع مدرب الأهلى: "لدينا نقطة قوة كبيرة للغاية فى مباراة الغد وهي جمهور الأهلي، أتمنى أن يتواجد الجماهير فى كامل أرجاء الملعب، لأن هذا الأمر هو ما سيمنحنا طاقة كبيرة وقوة لنكون فى أفضل حالة خلال المباراة، سلاح جمهور الأهلي قوي جدا بالنسبة لنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة فى التعامل مع الوضع الحالي، منذ الموسم الماضي ونحن نلعب بنفس المستوى".

وأشار كولر إلى أن لديه قائمة طويلة من اللاعبين و"بالتأكيد ستكون هناك تعديلات في التشكيل أمام فريق سيراميكا، وأي 11 لاعباً سيتم اختيارهم أنا واثق منهم ومن خبراتهم وأهم أمر بالنسبة لي هو التركيز، وأن يكون الفريق في كامل تركيزه، كما أن لاعبي الأهلي يقدرون المسئولية بشكل كامل، وأنه لا يجب أن نخسر 3 بطولات في نفس الموسم لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للجماهير، ولا توجد أية أعذار".

وعن أزمة الفرص المهدرة من جانب مهاجمي الأهلي، قال: "نهدر فرصا كثيرة وفى الموسم الحالى نخلق فرصا أكثر وأيضا نسجل بشكل أكبر، هذا الأمر يكون جزءا منه بسبب غياب التركيز وجزء آخر غياب التوفيق، وأيضا روح الجماعة والفريق يفرق فى إضاعة الأهداف، وإضاعة الفرص السهلة يكون جزء منها متعلقا بالثقة في النفس والهدوء والشراسة أمام المرمى".

وعن أنتوني موديست، قال المدير الفني للأهلي: "حظه سيئ، جاء من بلد مختلفة وثقافة مختلفة وعندما بدأ مع الفريق تعرض للإصابة، وبعد أن تعافي وبدأ يشارك تلقى بطاقة حمراء فى كأس العالم للأندية، وبعد هذا الطرد حالته النفسية كانت سيئة، وموديست يُريد إثبات نفسه، ولكن حظه سيئ وأتمنى أن يتغير هذا الأمر الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن الضغوطات والانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها رغم انتصاراته مع النادي، قال: "كرة القدم لعبة مليئة بالضغوطات، أنا متفهم وجهة نظر الجمهور وحزنه، والجمهور في أوقات كثيرة لا تكون لديه المعلومة الكاملة ولا يحضر معنا المران كل يوم حتى يرى ما يحدث وما نشاهده نحن كجهاز فني، الجمهور لو معنا كل يوم في المران من الممكن أن يكون رأيه مماثلا لرأيي".

واستطرد: "فى بعض الأوقات يتوقع الجمهور من اللاعب أن يُظهر أكثر أكثر من قدراته، الضغوط أحيانا تكون كبيرة على اللاعبين، لكن في النهاية اللاعبين مثل أي إنسان قد يُعاني في أوقات من ضغوطات أو مشكلات ولا يظهر بمستواه المعروف عنه".

وتابع: "أتحدث مع اللاعبين كثيرا وأسمعهم ومكتبى دائما مفتوح لأى لاعب يريد أن يتحدث في أى أمر وأدعمهم بشكل كبير، وأتمنى أن يكون التقييم موضوعيا وليس لحظيا وفقا للنتيجة".