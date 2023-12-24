شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الزمالك يطمئن على جاهزية مصطفى شلبى قبل المشاركة فى الدورة الودية بالإمارات، كما اختتم الرباعى الأهلى وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا استعداداتهم لمباراتى غد فى السوبر المصرى.

الزمالك يطمئن على جاهزية مصطفى شلبى قبل المشاركة فى الدورة الودية بالإمارات

اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، على جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق، للمشاركة فى البطولة الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض فى الإمارات.

مدرب سيراميكا: نحترم الأهلي وتاريخه.. ولكن هدفنا التتويج ببطولة السوبر

حرص أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات لاستضافتها بطولة السوبر المصري للأبطال مؤكدا أنها ليست غريبة عنها هذه الاستضافة وهم شعب مضياف، وتوجه بالشكر لمجلس أبو ظبي ونادي الجزيرة، والتنظيم الرائع والعمل المحترف، والاحترافية الكبيرة .

لاعبو الأهلى الدوليون سبب إلغاء مباريات 2 يناير فى الدورى

كشف مسئولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية أن طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، بتوقف الدوري قبل 2 يناير، وعدم خوض مباريات في هذا اليوم، الذي يسبق انطلاق معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا هو منح لاعبي الأهلي الراحة بعد سلسلة من المباريات المتلاحمة.

الأهلي ينهي مرانه في أبو ظبي استعدادًا لمباراة سيراميكا.. فيديو

أنهى مساء اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا مساء غدٍ الإثنين، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

اتحاد الكرة: مباراتا نصف نهائى السوبر المصرى بدون وقت إضافى

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري الذى ينطلق غدًا في الإمارات، لن يتم اللجوء فيه للوقت الإضافة من شوطين حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

محمد الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصرى بعد برونزية المونديال

علق محمد الشناوي، قائد الأهلي، على مواجهة فريقه أمام سيراميكا غدا، الاثنين، فى نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

تعديل ملعب مباراة زد والداخلية فى الجولة العاشرة بدوري nile

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة زد إف سي والداخلية المقرر إقامتها فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، فى الجولة العاشرة من دوري nile موسم 2023-2024.