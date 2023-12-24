شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يخوض تدريبه الأخير قبل مواجهة بيراميدز فى كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض مودرن فيوتشر تدريبه الأخير مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري غداً.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

جاء مران اليوم قويا وحماسيا، وسادت حالة من التفاؤل بين اللاعبين الذين تعهدوا ببذل قصارى جهدهم غداً بنصف نهائي كأس السوبر أمام بيراميدز.