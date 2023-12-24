رئيس شركة إنيوس جيم راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن: أعلن رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس، جيم راتكليف الأحد أنه وافق على صفقة لشراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد، ثامن الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه استرليني (نحو 1.44 مليار يورو)، وتولي إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

وسيقدم الملياردير البريطاني، البالغ من العمر 71 عامًا، أيضًا 300 مليون دولار للاستثمار المستقبلي في ملعب أولد ترافورد الخاص بالنادي.

وقال النادي في بيان "يعلن مانشستر يونايتد أنه دخل في اتفاق يستحوذ بموجبه رئيس شركة إينيوس، السير جيم راتكليف، على 25% من أسهم الفئة بي (باء) في مانشستر يونايتد وما يصل إلى 25% من أسهم الفئة أيه (ألف) في مانشستر يونايتد ويوفر مبلغًا ماليًا قدره 300 مليون دولار إضافية مخصصة لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

واضاف "كجزء من الصفقة، قبلت شركة إينيوس طلبًا من مجلس الإدارة لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي".

وقال راتكليف إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر "يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".

وأوضح "باعتباري شابًا محليًا وداعمًا للنادي مدى الحياة، فأنا سعيد جدا لأننا تمكنَّا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي".

وأضاف "على الرغم من أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائمًا للفوز بالبطولات على أعلى مستوى، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم تخصيصها بالكامل في الآونة الأخيرة".

وتابع "سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من مجموعة إينيوس الرياضية للمساعدة في تحقيق المزيد من التحسن في النادي".

ويضع الاتفاق حدا لأكثر من 12 شهرًا من التكهنات حول ملكية النادي ويبشر بعصر جديد له في الدوري الإنكليزي حيث يعاني.

"بدائل استراتيجية"

وكانت عائلة غلايزر التي تستحوذ على النادي الإنكليزي العملاق منذ عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أنها يتفكر في "بدائل استراتيجية" لمساعدة يونايتد على التطور.

وقدم راتكليف والمصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني عروضًا منافسة في المنطقة بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني للاستحواذ الكامل، لكن ذلك لم يرق إلى مستوى تقييم عائلة غلايزرز.

وانسحب الشيخ جاسم من المنافسة على استحواذ يونايتد، في حين واصل راتكليف السعي للحصول على حصة أقلية.

ولم يتوج يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز منذ الموسم الأخير له مع مدربه الاسطوري السير الاسكتلندي أليكس فيرغسون في عام 2013.

ويحتل الفريق المركز الثامن في الدوري بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر، وخرج خالي الوفاض من كأس رابطة الاندية الانكليزية ودوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح أيضًا أن يكون منصب المدرب إيريك تن هاغ مهددا بعد فشل الهولندي في البناء على إنهاء صيام يونايتد عن الألقاب الذي دام ست سنوات بالفوز بكأس الرابطة الموسم الماضي.