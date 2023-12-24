موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصرى.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كولر

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره سراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم الحالي، على استاد محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

تشكيل الأهلى المتوقع ضد سيراميكا في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وأكريم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانغ وإمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات وموديست وبيرسي تاو.

القناة الناقلة

من المقرر أن يتم عرض المباراة مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، على قناة أون تايم سبورتس 1.