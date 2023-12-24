الامارات | 4 أسباب وراء عدم إجراء تعديلات في قائمة المنتخب استعداداً لكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 ديسمبر 2023

خلت القائمة الجديدة الموسعة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي اختارها المدرب البرتغالي باولو بينتو أول من أمس تحضيرا لكأس آسيا 2023 المقررة في قطر الشهر المقبل، من اي تغييرات كبيرة، بل انه باستثناء حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي الذي تم استبعاده واختيار حارس مرمى الشارقة خالد توحيد بدلا عنه، فقد لأبقى بينتو على كل الوجوه التي تواجدت مع المنتخب في الفترة الأخيرة، خصوصا العناصر التي شاركت في المباراتين الأخيرتين امام كل من نيبال والبحرين ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب الوجوه السابقة فقد ضم مدرب المنتخب بعض الوجوه التي برزت بشكل جيد مع فرقها في الدوري مثل اللاعب الصاعد بدر ناصر وكذلك لاعبي الوصل يوسف المهيري والوحدة عبد الله حمد اللذان كانا متواجدان مع المنتخب في الفترات السابقة.

وتبرز أسباب عدة وراء قرار المدرب بينتو الإيقاء على نفس الوجوه، من بينها تأكيد ثقته في العناصر والوجوه التي تم اختيارها، فضلا عن معرفته التامة بهم منذ توليه تدريب المنتخب في يوليو الماضي وبدء مهمته رسميا مع الأبيض من خلال المعسكر الذي أقامه في النمسا يوليو الماضي، إضافة إلى أن هذه العناصر استوعبت بنسبة كبيرة خلال تواجدها مع المدرب في الفترة الماضية طريقته وأسلوبه، سواء من خلال معسكرات الإعداد أو المباريات الخمس التي خاضها المنتخب حتى الآن في عهد بينتو، بجانب أيضا رغبة المدرب في خلق مزيدا من الاستقرار والانسجام سواء على صعيد اللاعبين أو التشكيل الاساسي الذي يخوض به المنتخب المباريات في المرحلة المقبلة.

من جانبه اعتبر المدرب الوطني في كرة القدم معتز عبد الله، أن اختيارات مدرب المنتخب باولو بينتو للاعبين في قائمة المنتخب أستعداداً لكأس آسيا 2023 ورغم أنها اتسمت بالجرأة من قبل المدرب، الإ أن هذه العناصر تعد حصيلة جهد لمدربين سابقين عملوا على تجهيزهم في الفترت الماضية، من بينهم مدرب المنتخب الأسبق الهولندي مارفيك الذي وضع الأساس لخلق عناصر جديدة في المنتخب من بينهم عبد الله رمضان وخليفة الحمادي ومحمد العطاس، وغيرهم من الوجوه التي اثببت وجودها بقوة في الفترة الأخيرة، مشددا على أنه كان يتمنى أن يتعاقد اتحاد الكرة مع المدرب بينتو لفترة أطول وليس بعقد لثلاث سنوات فقط، مشيرا إلى أن كأس العالم يقام مرة واحدة كل أربع سنوات وكذلك نهائيات كأس آسيا مرة واحدة كل أربع سنوت، لذلك فإن إبقاء المدرب لفترة أطول يمكنه من تطبيق خططه بالشكل الأمثل كون أن المنتخب عانى في الفترة السابقة من مشكلة تغيير المدربين.

وقال معتز عبد الله لـ «الإمارات اليوم»: «المنتخب حتى الآن لم يخض اختبارا قويا مع ابطال قارة آسيا مثل المنتخب السعودي وغيره».

واعتبر معتز عبد الله أن خط الدفاع يعد اضعف حلقة في الفريق، معتبرا أن هذه المشكلة ستظهر أكثر مع المنتخب في كأس آسيا المقبلة، وأن على بينتو إيجاد الحلول لهذا الأمر، كون أنه كان قد تحدث أكثر من مرة عن وجود مشكلة في خط الدفاع.

وضمت القائمة الجديدة كلا من: خالد عيسى، علي خصيف، حسن حمزة، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد عبد الله جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما،علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

الأسباب الـ 4

1- تأكيد ثقة المدرب بينتو في العناصر التي اختارها قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا.

2- معرفة بينتو التامة بهولاء اللاعبين منذ توليه تدريب المنتخب في يوليو الماضي.

3- هذه العناصر استوعبت بنسبة كبيرة طريقة وأسلوب المدرب، سواء من خلال معسكرات الإعداد أو المباريات الخمس التي خاضها المنتخب حتى الآن في عهد بينتو.

4- رغبة المدرب في خلق مزيدا من الاستقرار سواء على صعيد اللاعبين أو التشكيل الذي سيعتمد عليه في المرحلة المقبلة.

معسكر أبوظبي ينطلق غداً

سيخوض المنتخب معسكرا داخليا في أبوظبي اعتبارا من يوم غدٍ، ويستمر ويستمر حتى موعد السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة في الثامن من الشهر المقبل لخوض كأس آسيا المقررة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين، إذ يلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ويتخلل معسكر أبوظبي وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خوض مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان يوم 30 ديسمبر الجاري، وعمان في السادس من يناير المقبل.