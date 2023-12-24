الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تمديد تعاقده

ياسر رشاد - القاهرة - توصل مسؤولو نادي الزمالك لإتفاق نهائي مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصوص تمديد عقده.

ويستعد الزمالك للغعلان عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد إنتهاء الأزمة التي اشتعلت قبل مباراة الزمالك وزد في الدوري.

وكان اللاعب قد غادر معسكر الزمالك قبل المباراة ليقرر النادي تغريمه مالياً وعرضه للبيع رفقة الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

ونجحت المساعي التي قام بها عدد من محبي النادي ورجال الأعمال في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم التوصل لإتفاق حول إستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويسابق الزمالك الزمن لفتح باب القيد تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق الاول بعدد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.