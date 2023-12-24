أحمد ياسين يقترب من العودة للبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - بات أحمد ياسين مدافع فريق الإتحاد السكندري قاب قوسين أو أدنى من العودة مرة أخرى لصفوف فريقه السابق البنك الاهلي.

وتوصل مسؤولو البنك الأهلي لإتفاق حول استعادة اللاعب بعدما إبتعد عن المشاركة طوال الفترة الماضية مع الاتحاد.

وغاب أحمد ياسين لفترة طويلة عن زعيم الثغر إثر الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

كما يسعى البنك الأهلي لعقد صفقة تبادلية مع نادي الإتحاد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع إدراتي الناديين.

على جانب آخر دخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي معسكراً مغلقاً تحت قيادة مديره الفني طارق مصطفى، إستعداداً لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.